Lenda do rock entra para lista de bilionáriso da Forbes

O cantor e compositor Bruce Springsteen, de 74 anos, conseguiu entrar no restrito grupo de bilionários da revista de economia Forbes. O artista agora acumula uma fortuna estimada em mais de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 6,1 bilhões, em mais de 60 anos de carreira.

Entre os maiores sucessos do cantor que se apresenta em Bergen, na Noruega, neste domingo, 21, estão Streets of Philadelphia e Dancing in the Darkm que o marcaram como um dos maiores nomes da música.

Em 2021, o cantor vendeu seu catálogo de músicas para a Sony por US$ 500 milhões de dólares, cerca de R$ 2,8 bilhões. Sua turnê mundial em 2023 vendeu 1,6 milhão de ingressos acumulando, US$ 380 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões.

Durante a carreira, o cantor já vendeu mais de 140 milhões de discos, o consolidando como um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Além de ter produzido 21 álbuns de estúdio, 7 álbuns ao vivo e 5 EPs que alcançaram o topo das paradas.

O artista coleciona diversos prêmios. Conquistou 20 Grammys, um Oscar, dois Globos de Ouro e um Tony Award especial. Bruce esgotou os ingressos para 236 apresentações. Além disso, um livro de suas memórias se tornou um best-seller do jornal The New York Times, com revelações sobre a intimidade e a trajetória do artista.