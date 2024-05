Líder religioso e deputado processam Ludmilla por intolerância | A TARDE

Após o último episódio em que a cantora Ludmilla foi bombardeada por acusações de intolerância religiosa, um babalorixá líder religioso da umbanda e um deputado estadual entraram com ações contra a cantora. A artista exibiu a mensagem "Só Jesus expulsa o Tranca Ruas das pessoas” em um telão durante o seu show no Festival Coachella, nos Estados Unidos.

Segundo informações do g1, o babalaô Ivanir dos Santos pede que Ludmilla faça uma retratação pública, enquanto o deputado estadual Átila Nunes quer a retirada do trecho do vídeo, mostrando que ela praticou preconceito contra as religiões de matriz africana.

A cantora também usou as redes sociais para se posicionar contra as acusações. "Tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária a minha", disse Ludmilla.

As responsáveis pela equipe criativa da cantora, Nídia Aranha e Drica Lara, se posicionaram esclarecendo a ideia do vídeo que acompanhou a faixa "Rainha da Favela" e pediram desculpas para quem se sentiu ofendido pelo trecho acusado de intolerância religiosa.