Ludmilla se retrata após ser acusada de intolerância religiosa | A TARDE

A apresentação da cantora Ludmilla no Festival Coachella segue rendendo polêmicas. Dessa vez, a artista foi acusada de cometer intolerância religiosa ao exibir um vídeo no telão durante o show.

Nas imagens, aparecia uma faixa que continha a frase “Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas”, se referindo a uma entidade das religiões de matriz africana.

Internautas nas redes sociais pegaram o trecho do show e criticaram a funkeira. “A pessoa ser preta, lésbica, funkeira, levantar essas pautas e fazer uma cagada dessas na religião alheia... foi feio!”, afirmou uma pessoa no X (antigo Twitter). “Sério que vocês vão passar pano para intolerância religiosa?”, questionou outra.

Rapidamente, Ludmilla se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais e revelou que não foi sua intenção ofender as religiões de matriz africana.

“Hoje, tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em ‘Rainha da Favela’, que traz diversos registros de espaços e realidades nos quais eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado deles e me colocando em uma posição que é completamente contrária a minha”, explicou.

Ludmilla ainda ressaltou que sua única intenção foi retratar a favela em sua forma mais pura. "'Rainha da Favela' apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci, mas infelizmente se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos", completou.