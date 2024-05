Manno Góes vence o cantor Netinho na justiça em ação sobre 'Milla' | A TARDE

O imbróglio entre Netinho e Manno Góes na justiça chegou ao fim. A 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador absolveu Manno na queixa-crime movida por Netinho.

Em sua decisão, o juiz Bernardo Mário Dantas Lubambo pontuou que a confusão seria fruto da polarização política que tomou conta do país.

Segundo o colunista Peterson Renato, do Hora Top TV, o magistrado cita ainda que, se Netinho, na visão de Manno Góes, incentivava o apoio armado a um golpe de estado, “então é compreensível que a reação também haja sido radical”.

“O que o Querelante [Netinho] propôs foi extremo, sob qualquer ângulo. E as respostas do Querelado [Manno Góes] estiveram à altura”.

O juiz determinou que Netinho pague as despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 5 mil.

O processo ainda cabe recurso.

Netinho acionou a justiça contra Manno em 2021 após ter sido chamado de 'débil mental'.

Compositor de "Milla", Manno Góes acionou judicialmente também a deputada federal Carla Zambelli (PSL) e solicitou a remoção do vídeo do seu canal no YouTube vídeo em que o cantor Netinho aparece cantando a música em uma manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo.

À época, o advogado de Goés, Rodrigo Moraes, pontuou que não se trata de censura, já que o próprio compositor seria beneficiado com arrecadação de direitos autorais em shows.

Entretanto, a publicação da obra no Youtube é diferente de execução ao vivo e haveria necessidade, segundo o defensor, de autorização do autor, Manno.