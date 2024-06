Morre tecladista da banda Acarajé com Camarão, Murilo Sena | A TARDE

Morreu na manhã desta sexta-feira, 7, o músico Murilo Sena Campos. Ele era tecladista da banda de forró Acarajé com Camarão. A informação foi confirmada pelo ex-vice-prefeito de Cruz das Almas, Max Passos.

Segundo informações da Revista do Recôncavo, Murilo foi infectado por uma bactéria e estava recebendo tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Vitória da Conquista.

Max lamentou a perda do amigo de infância e padrinho de casamento. “A ficha ainda não caiu, perdi meu melhor amigo, meu parceiro de mais de 40 anos. Colega de sala de colégio, do mesmo time de futebol da escola, do vôlei, do basquete, do judô, há esse judô, quantos momentos e viagens juntos. Meu padrinho de casamento e eu dele, uma vida compartilhando momentos bons e outros nem tanto”.

“Nós lutamos tanto pra você continuar conosco, mas Deus precisava de você com ele e te levou. Sua família será sempre minha família”, completou ele.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

