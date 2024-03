Naiara Azevedo consegue vitória na Justiça após comprovar agressões | A TARDE

Após Naiara Azevedo acusar o ex-marido, Raphael Alves Cabral, de violência doméstica e patrimonial, provas comprovaram que as acusações têm total fundamento.

A vitória judicial da cantora foi possível após vídeos, fotos, depoimentos de testemunhas e exame de corpo de delito. A informação foi divulgada pela coluna Gabriel Perline, do portal iG Mail. O empresário já foi indiciado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

Em documento, a delegada Caroline Matos Barreto, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), determinou que o material apresentado por Naiara foi suficiente para a conclusão do caso. O despacho foi protocolado em 22 de fevereiro.

O indiciamento de Raphael aconteceu a partir de acusação de delitos previstos nos artigos 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, e artigo 5, inciso III, da lei 11.340/06.

Os artigos 147 e 129 indicam, respectivamente, os crimes de ameaça e lesão corporal. Já o artigo 5 trata de assuntos relacionados à violência doméstica.

No pacote de provas, Naiara apresentou fotos e vídeos de uma perseguição e ameaças de Raphael, em 3 de dezembro do ano passado, em entrevista ao Fantástico.

Após a entrevista ao programa da Rede Globo, a cantora precisou sair de casa escoltada depois do sistema de segurança identificar que dois homens estavam a perseguindo e cercando a propriedade com um carro.

Após análise da placa do veículo, foi descoberto que pertence a Maria José Alves Cabral, ex-sogra, mãe de Raphael. A cantora deixou o local e ficou alguns dias hospedada em um hotel.

Depois da apresentação das provas, o caso é encaminhado para o Ministério Público, que vai reavaliar as provas.

Quando tudo começou

Na madrugada do dia 30 de novembro, Naiara registrou um boletim de ocorrência, na Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), em Goiânia, por violência doméstica contra Raphael. Além disso, a cantora solicitou uma medida protetiva. A Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor de Naiara contra o ex-marido.

A informação foi confirmada por um agente da Central de Flagrantes, ao g1. “A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deaem, que fica aqui dentro, por violência doméstica”, disse.

Violência patrimonial

No início de dezembro, Naiara foi à polícia denunciar Raphael por violência patrimonial, e contou, detalhes dos abusos do ex-marido, em entrevista ao Fantástico. A artista disse que tinha dificuldade de acessar o dinheiro que ganhava e relatou casos de agressões e ameaças.

De acordo com Naiara, Raphael era responsável por controlar todo o dinheiro do casal. A cantora disse que dos milhões que faturava, fica apenas com R$ 1 mil reais.