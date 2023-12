Naiara Azevedo relata agressões do ex-marido: "só ficava com R$ 1 mil" | A TARDE

A cantora Naiara Azevedo, que foi à polícia essa semana denunciar o ex-marido e empresário Raphael Cabral por violência patrimonial, contou, em entrevista ao Fantástico, que tinha dificuldade para acessar o dinheiro que ganhava e relatou casos de agressões e ameaças.

Raphael Cabral negou que tenha cometido violência patrimonial e que tenha agredido a cantora. E diz que vai provar à polícia que é inocente. A Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor de Naiara contra o ex-marido.

“Tem uma frase que eu quero deixar não só para as pessoas que estão passando por uma situação como a minha. Não entregue a sua vida, por mais que você ame e por mais que você confie, não entrega sua vida nas mãos de ninguém. Eu entreguei a minha vida na mão do meu ex-marido e eu estou pagando por isso hoje", desabafa.

Na ocasião, Naiara deu detalhes da violência que teria sofrido. Ela procurou a delegacia da mulher de Goiânia para relatar que estava sofrendo violência patrimonial do ex-marido.

“Até então eu já havia sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a violência patrimonial foi o meu gatilho. Foi aonde eu entendi que eu estava sendo impedida de trabalhar”, relata Naiara.

Naiara e Raphael tiveram um relacionamento de 10 anos. Ele também era o empresário dela. Segundo a cantora, a separação aconteceu em julho, depois de alguns episódios de violência doméstica.

“É uma coisa muito difícil, não julgo quem passa por essa situação, inclusive eu. Eu participei de uma campanha de violência contra a mulher. E eu estava passando dentro da minha casa, não podia falar para ninguém. Na verdade eu podia. Só não tinha coragem”, completa.

De acordo com Naiara, Rafael era responsável por controlar todo o dinheiro do casal. “Os dois primeiros anos da minha carreira, 2016, 2017 foram os meus maiores faturamentos - quatro, cinco, sete milhões por mês. Sabe quanto ele me dava por mês? Mil reais. E quando eu falava assim: 'eu preciso de um cartão, preciso de dinheiro'. Sabe o que era falado para mim? 'Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. Mil reais não dá para você viver?' Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, relembrou.

Naiara acrescentou: “Da porta para fora da minha casa, eu sempre fui uma mulher empoderada. Mas da porta para dentro. Eu falava para ele, 'eu sou como um móvel qualquer no canto da casa'".

Segundo Naiara, eles eram casados em comunhão parcial de bens. E, depois da separação, ela começou a correr atrás da parte dela.

A cantora disse que cobrou para fazer a partilha dos bens. "Nunca aconteceu. Sempre houve uma reluta, um não, não vamos. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou para caramba e ele merece ter direito de 50% dele. E eu, do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta”, pontuou.

Raphael Cabral, ex-marido e ex-empresário de Naiara Azevedo, nega que tenha cometido violência patrimonial.

“Então não entendi essa denúncia. Não entendi essa narrativa e eu fui pego totalmente surpreso por isso. Eu tô decepcionado com todo ocorrido. Não tinha necessidade disso. Porque eu sempre me coloquei à disposição”, diz.