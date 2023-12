"Não direi nada, mas haverá sinais", diz prefeito sobre Beyoncé | A TARDE

Em meio aos boatos de que a cantora norte-americana Beyoncé chegou em Salvador, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, deu indícios de que a presença dela pode ser uma realidade. "Não direi nada, mas haverá sinais", disse o gestor no Twitter.

Bruno Reis estará presente no evento de estreia do filme 'Renaissance: a Film by Beyoncé', que acontece nesta quinta-feira, 21, no Centro de Convenções, localizado no bairro da Boca do Rio. A expectativa é que a cantora se apresente para um público de 3 mil pessoas.

O show, fechado para convidados, também deve contar com a participação de uma atração local e com apresentação do grupo de dança Afrobapho.



A possível vinda de Beyoncé a Salvador está rendendo assunto nas redes sociais. Os termos “Beyonce”, “Salvador” e “ela não vem mais” foram parar entre os assuntos mais comentados.