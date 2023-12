Veja fotos do local onde será pré-estreia do filme de Beyoncé | A TARDE

Salvador recebe, nesta quinta-feira, 21, a pré-estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", da diva norte-americana. O local só será divulgado oficialmente horas antes, mas já foi descoberto pela coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!

>>> Será? Fãs suspeitam que Beyoncé já está no Brasil e vem a Salvador

A fotoreportagem do Portal A TARDE também esteve no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, onde a megaestrutura está sendo montada. No local, funcionários confirmaram que se tratava mesmo do evento de Beyoncé.

De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, um show para três mil pessoas deve ocorrer no espaço. A exibição, fechada para convidados, deve contar com a participação de uma atração local e apresentação do grupo de dança Afrobapho.

Mas ainda segundo o colunista, a própria Beyoncé deve comandar a atração. Confira fotos da estrutura:

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE