Nasce Jorge, primeiro filho do cantor João Gomes | A TARDE

O cantor João Gomes e a sua namorada Ary Mereilles anunciaram no final da noite de terça-feira, 17, o nascimento de Jorge, primeiro filho do casal. O bebê veio ao mundo após nove meses de gestação completados exatamente hoje.

"Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", diz o post compartilhado pelos perfis de João Gomes e Ary Mirelle.

No início desta terça-feira, Ary Mirelle chegou a postar uma sequência de stories em que contava aos seguidores sobre um sonho que havia tido. De acordo com ela, no sonho, a bolsa havia estourado e o médico não queria fazer o parto. "Acordei desesperada falando, meu Deus", narrou ela na rede.

No post de anúncio do nascimento, João Gomes e Ary Mirelle ganharam centenas de mensagens de seguidores do casal.