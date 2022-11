'Nossa história é amor da cabeça aos pés' diz Caetano sobre Gal

Maria Bethânia e Caetano Veloso relembraram momentos da longa amizade que tiveram com a cantora Gal Costa, morta na última quarta-feira, 9, aos 77 anos. Em entrevista ao Fantástico, no domingo, 14, os irmãos se emocionaram ao falar sobre a amiga.

Caetano iniciou sua participação reafirmando a força do vínculo que o liga a Gal, conexão que o cantor considera para a vida inteira. "A nossa história é amor da cabeça aos pés".

Emocionada, Bethânia ressalta a ligação forte com Gal desde o primeiro momento. "Foi amor à primeira vista, eu me apaixonei na hora que eu conheci Gal. Primeiro que era soteropolitana, não era do interior lá do sertão nem de Santo Amaro. Então ela tinha todo um jeito diferente, era muito charmosa, muito quieta, sabida", disse a artista.

Gal batizou Moreno, filho mais velho de Caetano, que, segundo o artista, foi fundamental nesse processo doloroso de luto.

"Ficamos conversando a noite toda, e Moreno começou a me ensinar a lidar com essa nova realidade, porque é outro mundo. O mundo sem Gal é outro mundo", disse.

Foram décadas de parceria, shows e composições. Durante o período da ditadura militar, em 1976, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil se apresentaram pela primeira vez juntos no palco com o show "Doces Bárbaros", trajando vestimentas que, aliados à dança e à música, representavam um protesto contra o conservadorismo e a repressão vigentes.