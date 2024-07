"Oxe é Jazz" retorna em julho marcado pelo protagonismo feminino

Evento vai acontecer no Parque Costa Azul, em Salvador - Foto: Divulgação

O mês de julho traz o retorno do evento "Oxe é Jazz", que acontecerá nos dias 26 e 27 deste mês, a partir das 18h30, no Parque Costa Azul, em Salvador. Serão 5 atrações entre dois dias de shows: Manuela Rodrigues, Jam Delas, quinteto de Vanessa Melo e Eric Assmar, que se apresenta ao lado de sua banda e da compositora Cacá Magalhães. Veja programação abaixo.

Abrindo a primeira noite do projeto, a cantora e multi-instrumentista baiana Manuela Rodrigues se apresentará na sexta-feira, 26, ao lado do baixista Alexandre, Vieira, do baterista Marcos Santos e do violinista Ruan de Souza.

A noite de retorno do Oxe é Jazz seguirá sendo embalada pela JAM Delas, banda soteropolitana exclusivamente feminina. Já na segunda noite, quem aquece o público é o quinteto da clarinetista, cantora e compositora baiana Vanessa Melo.

Fechando a programação de retorno do projeto, o curador Eric Assmar, ao lado de sua banda, recebe a jovem cantora e compositora Cacá Magalhães, que ficou conhecida na cena musical aos 12 anos, quando seus vídeos cantando clássicos do jazz viralizaram na internet.

Promovendo seu primeiro álbum solo, "Só Sinto", lançado pela Sony Music, a jovem artista se junta a Eric, em Salvador, para apresentar um show inédito mesclando autorais e clássicos do blues, jazz, soul e rock.

PROGRAMAÇÃO

OXE É JAZZ - JULHO 2024 (Parque Costa Azul/Salvador)

26/07 (sexta-feira):

18:30h - Manuela Rodrigues

20:30h - JAM Delas

27/07 (sábado):

18:30h - Vanessa Melo Quinteto

20:30h - Eric Assmar convida Cacá Magalhães