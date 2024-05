Eric Assmar celebra sucesso do Capão in Blues e pensa em novas edições | A TARDE

Guitarrista e curador do Festival Internacional CIB - Capão in Blues, Eric Assmar comemorou sucesso do evento e disse que já pensa nas próximas edições. O festival chegou ao fim neste sábado, 11, encerrando com uma apresentação magistral do artista.



“Estamos finalizando aqui com chave de ouro esse projeto que a gente construiu com várias mãos, uma rede de apoio linda e um trabalho de muitos meses. O Vale do Capão cheio, pessoas aqui de várias tribos, várias idades, todo mundo curtindo blues junto, cidade cheia, todo mundo feliz e satisfeito. Dia de bons encontros, bons momentos, muito blues e a gente não poderia estar com a sensação de mais satisfação do que a gente está agora ouvindo aqui relatos das pessoas gostando, satisfeitas. Todo mundo já querendo que o projeto entre para o calendário do município pra que a gente tenha mais adições. A gente só tem a agradecer a todo mundo aqui da comunidade do Vale do Capão que abraçou esse projeto conosco, todas as pessoas também que viajaram, vieram de fora pra estar presentes aqui, curtindo com a gente. No final das contas, energia boa fluindo aqui e a gente quer que isso continue, que isso se perpetue”, comenta Assmar, em entrevista ao Portal A Tarde.

Ao Portal A TARDE, Assmar destacou a parceria do álbum em conjunto com Jefferson Gonçalves, que é composto por três artistas de estados diferentes, proposta inédita no cenário do blues brasileiro.

“Jefferson é um dos maiores nome da gaita, com uma vasta experiência, uma psicografia enorme, um cara que já circulou o mundo inteiro tocando em festivais de blues, de jazz, de música de um modo geral, e um amigo especial. A gente lançou um trabalho junto agora em fevereiro, em parceria com o grande Gustavo Andrade, que é um dos principais nomes do dos brasileiro. Então é um álbum que tem uma parceria, eu da Bahia, o Jefferson do Rio e o Gustavo de Minas Gerais. São três estados diferentes lançando um álbum. É uma coisa inclusive pioneira no blues brasileiro, o primeiro álbum lançado por três artistas de três estados diferentes na história do blues brasileiro. Momento muito especial”, pontua o guitarrista.

Leia também:

>>> “É uma satisfação”, diz Keith Dunn sobre o Capão in Blues

>>> Capão in Blues estreia com diversidade musical e público cheio



Outros artistas

Em sua primeira visita na Chapada Diamantina, o bluesman Gustavo Andrade contou que vê uma grande importância da realização do festival para movimentar o turismo na região.

“É uma parceria muito grande com o grande amigo Eric Assmar. Acho muito importante ter esse festival aqui pra atrair mais turismo, mais cultura. É bem interessante agora ter o Capão in Blues no circuito nacional e internacional do blues, trazendo nomes de todo canto, isso é muito legal, é sempre estar enriquecendo a cultura local”, diz o artista.

Convidada de Gustavo, a cantora Alma Thomas destaca o sentimento de felicidade em participar do Capão in Blues. “Muito feliz de estar participando deste festival que eu acho que tem tudo a ver com o Capão, tem uma questão de liberdade, de expressão, de temas que vai na alma de que quer ser. não é a primeira vez que eu estou aqui na Chapada Diamantina, faz 20 anos que eu estive aqui. Foi dia 14 de maio de 2004, vai fazer exatamente 20 anos terça que vem. Estou superfeliz de estar aqui e eu espero que todo mundo pegue do blues o que a gente busca, essa liberdade de expressão, tocar músicas que toca na nossa alma e, por acaso, eu sou Alma [risos]”, completa a cantora.

*Do Vale do Capão

Publicações relacionadas