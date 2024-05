Capão in Blues estreia com diversidade musical e público cheio | A TARDE

A noite mágica do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, começou regada à muita música, clima ameno e um público cheio para curtir o Festival Internacional CIB - Capão in Blues, que aconteceu nesta sexta-feira, 10.

O primeiro show começou por volta das 20h30, com a banda Candombá Blues, nativa do Vale do Capão. Além do momento musical cativante, o grupo aproveitou para manifestar contra sucateamentos na educação da região. Há poucos meses, a escola da Vila entrou em greve por conta das condições precárias da unidade.

Na sequência, se apresentaram Blues Etílicos, banda carioca, e a maestria do norte-americano Keith Dunn com a banda The Simi Brothers. Entre os encantos do festival, apresentações de artistas de circo tomaram conta do Coreto da Vila durante o intervalo das bandas.

A baiana Cassia Leite foi a ganhadora do sorteio promovido pelo Grupo A TARDE, junto com o marido Carlos Antônio, para curtir o evento de forma completa. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela contou que é a primeira vez que conhece o Vale do Capão e vive um festival de música blues.

“Eu estou gostando de tudo, o show está espetacular, a energia, essa vibração. A guitarra está muito intensa. Os músicos entregam muito nas suas vozes, com a sua guitarra, está perfeito. É a primeira vez que eu venho pra um festival de blues, estou amando”, disse.

Banda The Simi Brothers se apresentou na festa | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A dentista Acássia Régia, de 31 anos, saiu da região oeste da Bahia, junto com a família e amigos, para curtir o Capão in Blues. Rodeada por cerca de 15 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, a turista disse que já conhecia outros festivais no Vale do Capão e elogiou esta edição.



“Já havia conhecido um festival, como o festival de jazz que tinha antigamente. Frequento normalmente o Capão. Nós viemos agora pro Festival de Blues e está maravilhoso, espetacular. Sempre indo compreendendo com a energia do lugar que é maravilhosa, com as pessoas, tem essa paz, essa harmonia, essa alegria. Vim com minha família, todos os meus filhos, meu marido, meus amigos, muito bom”, comenta.

Acássia Régia, de 31 anos, curte festa em família | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

O mineiro Diogo Abineder, de 36 anos, também viajou com o grupo de Acássia para conhecer o Vale do Capão pela primeira vez. Para ele, o Festival complementou a experiência inédita.



“Vim lá de Minas Gerais para conhecer essa região aqui da Chapada Diamantina e tendo já esse primeiro contato aí com o som da melhor qualidade. Super agradável, a vila é mágica, tem essa energia que parece estar em um lugar pra esquecer todos os seus problemas, viver assim, curtir cada momento aqui. Está maravilhoso. Ambiente tem pra todos os gostos. Uma experiência muito válida e eu quero já tô na expectativa de amanhã e o próximo festival eu vou Com certeza estarei de volta”, relata.

Ildazio Tavares Jr., CEO da Viramundo Produções, comemora o sucesso do evento. “A gente está assim muito contente, superou a expectativa e está com a praça lotada desde cedo. Segundo show começando agora do Blues Etílicos, um sucesso geral, comércio lotado, pousadas lotadas. Está maravilhoso”, diz.

Com apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o Festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Entre os encantos do festival, apresentações de artistas de circo tomaram conta do Coreto | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

