“É uma satisfação”, diz Keith Dunn sobre o Capão in Blues | A TARDE

O gaitista e cantor norte-americano Keith Dunn trouxe elegância e animação para a noite do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, no primeiro dia do Festival Internacional CIB - Capão in Blues, nesta sexta-feira, 10. Com a banda The Simi Brothers como convidada, a vila capônica esquentou e vibrou intensamente ao som da sinfonia do blues ecoando pelas montanhas.

O primeiro dia do evento foi iluminado pelas apresentações da banda local Candombá Blues e o grupo carioca Blues Etílicos, encerrando com o show de Dunn e The Simi Brothers, atração já frequente nos principais festivais de jazz e blues do país.





Dunn é natural de Boston e ganhou reconhecimento mundial com o álbum "Alone With The Blues", sendo muito premiado nos Estados Unidos e na Europa. Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor celebrou a presença na Bahia e no Capão in Blues.

“A Bahia de um modo geral é um lugar muito famoso pela música. É um desafio positivo e um lugar muito conhecido pela tradição, é uma satisfação”, conta.

Para Dunn, muitos jovens pelo mundo estão despertando para perpetuar o blues nos próximos anos. “É um caminho positivo pessoas jovens nos Estados Unidos e no mundo de um modo geral. Estão fazendo blues, vejo um cenário otimista”, comenta.

Além de tocarem juntos, o cantor realiza sua turnê brasileira acompanhado pela banda paulista The Simi Brothers. Nicolas Simi, um dos guitarristas do grupo, revelou que é a primeira vez que visita a Bahia e, para ele, estreou com sucesso.

“Nossa primeira vez na Bahia, então está sendo um desafio pra gente, muito legal, porque a gente espera voltar mais. Tinha uma forma melhor da gente estrear na Bahia, aqui nesse lugar maravilhoso da Chapada Diamantina. Espero que esse festival se perpetue por muitos anos e que a gente volte em breve pra Bahia, volte pro Vale do Capão pra tocar música”, conta.

Danilo Simi, também guitarrista da banda e irmão de Nicolas, contou que levou o público do show para se envolver em um 'espiral musical', um espetáculo que mesclou tradição e modernidade com maestria. “Foi colocar duas espirais no olho do público, um show hipnótico. Eu acho que tem tudo a ver com a Chapada Diamantina, com Capão em Blues”, destaca.

Com apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o Festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.



