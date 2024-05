Capão in Blues encerra com grande sucesso e público cativado | A TARDE

A primeira edição do Festival Internacional CIB - Capão in Blues encerrou com grande sucesso neste sábado, 11, pelas montanhas do Vale do Capão, distrito da Chapada Diamantina. Foram três dias de programações emocionantes com uma grande diversidade de público que viajou de várias partes da Bahia, do Brasil e do mundo, para participar do evento.

Apesar de uma sexta-feira ensolarada, o sábado amanheceu chuvoso e perdurou com chuviscos durante todo o dia. No entanto, a vila estava ainda mais movimentada, repleta de crianças, idosos, casais, grupos de amigos e famílias que buscaram comemorar o Dia das Mães de uma forma diferente.

À noite, as apresentações começaram pela multi-instrumentista Candice Fiais, natural de Salvador, que brilhou ao som do segundo álbum solo recém-lançado “Groovy Quimera”. Na sequência, se apresentaram Gustavo Andrade (MG) e a convidada Alma Thomas (EUA), que encantou o público com sua voz e presença de palco cativante.

Para finalizar, Eric Assmar proporcionou uma experiência energizante, repleta de improvisação e interação com o público, que fez até a chuva cessar completamente. Ao lado do convidado, o gaitista Jefferson Gonçalves (RJ), eles convidaram todas as atrações deste sábado para subirem ao palco e juntos cantaram Stand By Me de John Lennon, provocando um êxtase da plateia.

Além dos shows, o Capão In Blues ofereceu uma ampla gama de atividades, incluindo oficinas musicais, parque de diversões e até mesmo Passeio de Balão na categoria “voo cativo”, onde o equipamento sobe até 600 metros. A entrada para vivenciar a experiência custa R$ 100, permitido para crianças e adultos.

O passeio acontece na categoria "voo cativo", não permitido ultrapassar a altura das montanhas | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

“A proposta do balão é trazer uma inovação pra nossa região. Compreender todos os municípios, Lençóis, Palmeiras, Iraquara, Mucugê, Andaraí, que compreende em torno do Parque da Chapada Diamantina. A gente não vai voar pelo parque, importante deixar claro isso. Não é permitido voar em torno dele, saindo da montanha pra fora das planícies. A média de voo são 600 metros, 400. Não é tão alto, é seguindo o limite da montanha pra não ter nenhum de risco”, explica José Augusto Neves, dono do equipamento.

O CIB recebeu duas mil pessoas por dia (sexta e sábado), totalizando quatro mil entre moradores locais, de cidades vizinhas, paulistas, soteropolitanos, mineiros, sergipanos, assim como residentes e visitantes de países como Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Itália, Peru, entre outros.



O evento surgiu com o objetivo de visar não apenas o entretenimento, mas também a promoção turística do Capão como um polo cosmopolita, impulsionando cultura, inclusão, emprego e renda. A organização do evento recebeu bons feedbacks não apenas pela qualidade das apresentações, mas também pelo impacto positivo que o festival teve na comunidade.

André Muri e a esposa, Mari Muri, donos do Laricapão | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Para André Muri Teixeira, jornalista e dono do estabelecimento Laricapão, o festival trouxe um grande movimento nos negócios locais e um retorno de qualidade.

“A gente aqui está muito feliz porque aqui tem um trabalho junto com as artes plásticas, com Salomão, com Terezinha Teixeira, Salomão já está aqui já há 40 anos retratando a história do Vale do Capão. A gente trabalha com a arte culinária e o festival deu um bom retorno mesmo não sendo alta estação, estava tudo parado. Deu uma movimentada grande em todos os sentidos, um retorno de qualidade. Um festival lindo, bem organizado”, conta.

Ao encerrar o festival, o guitarrista e curador do evento, Eric Assmar, expressou sua gratidão pela receptividade calorosa e pelo apoio da comunidade do Capão. Ele vislumbra o festival como uma tradição anual, enraizada na cultura e na alma desta região especial da Bahia.



Com apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o Festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

*Do Vale do Capão

