Capão in Blues: “Atmosfera foi mágica”, destaca morador do Vale | A TARDE

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, foi cenário de um evento que deixou moradores e turistas encantados: o “Festival Internacional CIB - Capão in Blues”, realizado nos dias 10 e 11 de maio. O evento atraiu amantes da música e visitantes de diversas partes da Bahia e do Brasil, criando uma atmosfera única de celebração e apreciação cultural.

Para os moradores do Vale do Capão, o Capão in Blues representou muito mais do que um evento musical. O morador e artista visual da Região, Mad, como é conhecido, falou sobre o impacto positivo na comunidade local e também nos turistas.

"O Festival Capão in Blues foi um sopro de diversidade cultural e artística para a região, destacando o poder da música em unir pessoas de diferentes origens e idades. Além de proporcionar uma série de shows memoráveis, também trouxe um impacto positivo para a economia local. Vimos um aumento significativo no número de visitantes, o que beneficiou os comércios, pousadas e restaurantes do Vale. Foi gratificante ver tantos turistas apreciando as belezas naturais e a hospitalidade do nosso lar. A atmosfera foi mágica. A música ecoando pelas montanhas do Capão criou uma sensação de sintonia e celebração que será lembrada por muito tempo", conta o artista.

Moradora Layla Almeida ao lado do companheiro Mad, artista visual do Capão | Foto: Mariane Riani

O jornalista e residente do local, Marcello Fontes, também destacou os resultados do evento para fomentar a região. “O festival foi super importante para a Chapada Diamantina, especialmente para o Vale do Capão, porque isso faz funcionar o turismo e a economia, deixa o destino com pessoas circulando. O evento conectou as pessoas através da boa música, música de qualidade, atrações incríveis como Alma Thomas e o Eric Assmar, que fechou o festival de forma maravilhosa. Cheguei em casa depois e deu gostinho de quero mais”, conta Marcello.

Um dos aspectos mais elogiados foi a excelente estrutura e organização do evento. Outra moradora, a jovem Ilaira Franzoni Mendoza, destacou que amigos, moradores do Vale, tiveram a oportunidade de trabalhar na produção do festival.

Leia também:

>>> Capão in Blues encerra com grande sucesso e público cativado

>>> Eric Assmar celebra sucesso do Capão in Blues e pensa em novas edições

>>> Capão in Blues estreia com diversidade musical e público cheio

“Gostei muito desse show, inclusive queria mais, que tivesse sido mais dias. Me diverti muito, a galera que tocou e cantou é muito massa, eu achei bem organizado. Comentei para as minhas amigas que essa organização estava massa, uma boa produção, lixo para cada coisa, os banheiros químicos, o palco enorme e lindo. A galera da organização, tinha amigos meus aqui do Capão que também estavam na produção, isso me deixou muito feliz. Estava lá na frente todos os dias gritando que nem doida. Eu amei”, comenta Ilaira.

Os turistas também não pouparam elogios ao Capão in Blues. O empresário José Raimundo veio de São Paulo para curtir o evento e se impressionou com a experiência.

“Foi tudo maravilhoso, organização, pontualidade, as bandas de blues maravilhosas, surpreendente. Nossa, como precisamos de eventos como esse, ainda mais no local que foi o Capão. O evento foi um sucesso assim para quem tá de fora assim vendo, foi maravilhoso mesmo, até a chuva ajudou na hora dos shows. A chuva parou, a população participou em peso, as crianças, toda a sociedade, as mães, principalmente, foram muitas mães. Bem interessante, que pena que a gente só tem uma vez por ano”, diz o empresário.

O festival atraiu amantes da música e visitantes de diversas partes do país | Foto: Mariane Riani

Vanessa Faria saiu de Salvador para vivenciar o festival e teve a mesma impressão. "Vivemos uma experiência incrível e inesquecível. Capão in Blues veio para criar memórias. Música boa e gente feliz somadas a energia do lugar, só podia ser sucesso! Parabéns aos idealizadores e executores desse festival", pontua a turista.

A gestora comercial do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, enfatizou a importância da empresa como uma das organizadoras do evento. "O fato do Grupo estar participando desse primeiro festival Capão in Blues mostrou o interesse, a preocupação e a responsabilidade que a empresa tem para com a população baiana e, de certa forma, para a região da Chapada. É uma região que cresce muito e que, além do turismo, tem um desenvolvimento na cultura também. O Capão in Blues veio com certeza de ficar e com certeza vai se tornar uma marca tão forte quanto a marca do Grupo A TARDE", destaca.

Próximas edições

Com o sucesso desta edição, as expectativas para os próximos anos são altas. Moradores e turistas saem do Vale do Capão com a certeza de que vivenciaram um evento único, marcado pela harmonia entre o encanto da natureza e a música de qualidade.

O Capão in Blues surgiu não apenas para consolidar o Vale do Capão como um destino turístico de excelência, mas também como um lugar onde a cultura e a natureza se encontram para proporcionar experiências enriquecedoras.

"A sensação é de profunda alegria e dever cumprido! O Festival Capão In Blues superou todas as nossas expectativas. Realizamos uma entrega excepcional, evidenciando mais uma vez que a cultura e a arte são motores de geração de emprego e renda. Em três dias de festival, dobramos a população do Capão, de maneira sustentável, sem agressão ao meio ambiente e todos os espaços estavam lotados: pousadas, restaurantes e muito mais. A cultura existe para unir, prosperar e enriquecer a todos. E deixo aqui minha mensagem: o ano de 2025 está logo ali, então, preparem-se para o Festival CIB – Capão In Blues 2025", afirma Ildazio Tavares Jr., CEO da Viramundo Produções, empresa organizadora do evento.

Público de todas as idades curtiram o festival | Foto: Dill Santos

Publicações relacionadas