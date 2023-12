Pabllo Vittar substitui Rema no Festival Virada, confirma Bruno Reis | A TARDE

Em coletiva de imprensa durante o festejo de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na manhã desta sexta-feira, 8, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou que a pessoa que irá o rapper nigeriano Divine Ikubor, conhecido profissionalmente como Rema, no Festival Virada Salvador 2024 será Pabllo Vittar.



No final do mês passado, a estrela nigeriana do afrobeat anunciou cancelamento de toda a sua agenda de shows do final do ano por questão de saúde. Na ocasião, a Prefeitura se solidarizou com o artista. "Salvador é uma cidade que sempre acolheu e acolhe as pessoas em todos os momentos. Desejamos melhoras para o cantor Rema superar essa fase. Esperamos nos ver em 2024", se posicionou.

Pabllo Vittar é grande referência do tecnobrega e já teve canções executadas em novelas.