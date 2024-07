PEU lança álbum com sucessos do pai, Tenison Del Rey

Em Del Rey, as canções ganharam novos arranjos - Foto: Rafael Góes | Divulgação

“A família é nossa primeira escola”, diz o ditado popular que traduz a essência do mais novo álbum do cantor e multi artista PEU, lançado no último mês. Em homenagem ao seu pai, Tenison Del Rey, compositor de grandes sucessos da axé music, o trabalho acrescenta camadas de ternura e suavidade aos hits dançantes gravados por Chiclete com Banana, Daniela Mercury e Cláudia Leitte. Com produção musical de Jeff Pina, PEU traz participações da voz de sua mãe, a dançarina Lina Costa e de seu irmão, o cantor Deljay.



“Queria deixar isso registrado para sempre. Fazer um álbum é eternizar aquelas canções para o resto da vida. Então, a vontade de homenagear Tenison Del Rey veio daí, e também para compartilhar com o público mais jovem algumas músicas que fazem parte do universo da minha família e da música da Bahia. São canções que acabaram ficando conhecidas ali nos anos 90, então é também uma descoberta desse compositor para uma geração mais nova”, explica PEU, artista baiano com três álbuns lançados, que já dividiu o palco com nomes como Criolo, Nando Reis e Maria Gadú.

Estrelas, de Tenison Del Rey e Carlos Neto, gravada por Daniela Mercury, Cabelo Raspadinho, gravada pelo Chiclete com Banana e A Camisa e o Botão, gravada por Claudia Leitte são algumas das 10 faixas presentes em Del Rey.

Comum, menos conhecida de Tenison, gravada apenas or sua banda de pop rock dos anos 80, Faróis Acesos, também está presente, para iluminar as letras do compositor que cultivou a arte junto à sua família. “É um álbum com músicas do meu pai, mas é um universo musical familiar. A minha família respira música e arte. Minha mãe é dançarina, meu irmão também é músico e a gente ouvia dentro de casa os hits de meu pai antes de serem lançados. É uma defesa do fazer musical e deste universo nosso, então foi muito natural também convidar minha família para dentro do disco, porque é uma coisa que a gente já faz em casa”, conta o cantor e compositor.

>>> Gestora da Osba para os próximos anos é definida; saiba detalhes

Composição em destaque

Com foco no lado poético de Tenison Del Rey, PEU acredita que este trabalho também é uma forma de valorizar o compositor por trás dos hits radiofônicos, que muitas vezes é desvalorizado. Raimunda, uma das faixas do álbum, por exemplo, teve sua primeira gravação feita pelo próprio compositor Tenison, antes de ficar conhecida na versão do Harmonia do Samba.

“A coisa do compositor é sempre muito delicada, porque muitas vezes é negligenciado e colocado de lado na música. No caso do meu pai, além de ter uma carreira de cantor, ele viveu muito a vida compondo canções que foram interpretadas por outras pessoas e gravadas por outros artistas. Então, muitas pessoas nem sabem que essa música é do meu pai, mas conhecem as canções. Del Rey é para mostrar um pouquinho desse lado do Tenison compositor e poeta, que conseguiu ultrapassar gerações com suas canções e mostrar a importância do compositor para a música em geral” defende PEU.

| Foto: Rafael Góes | Divulgação

A beleza das letras compostas por Tenison são celebradas por seu filho que vê nele uma potência poética e criativa única. Para PEU, o grande legado de seu pai é justamente a escrita de letras simples e cotidianas, mas que carregam muita profundidade.



“As letras são uma das grandes qualidades dele como compositor, apesar dele ser um grande melodista também. Mas, a letra é um lugar que as pessoas olham com carinho, porque eu acho que ele consegue trazer poesia num lugar bem interessante; mesmo em uma música feita para o mainstream e com a linguagem simples fácil, que atinge todo mundo, ele traz uma profundidade”, explica PEU.

>>> Banda Mel anuncia gravação de DVD com convidados especiais

Releituras suaves

Em Del Rey, as canções ganharam novos arranjos, trazendo uma suavidade que contrasta com as gravações por outros artistas. Os arranjos mais calmos que trazem o álbum para um contexto mais pop, com ritmos com folk e MPB para aproximar as canções de Tenison ao universo de PEU.

As faixas são releituras inovadoras, distantes da sonoridade em que ficaram conhecidas pelo público, aposta que o artista já havia feito em PEU canta IVETE (2019), disco que alcançou mais de quatro milhões de plays nas plataformas.

“A ideia foi gravar as músicas do meu pai, mas a partir do meu universo. Eu não queria fazer um disco com canções do meu pai que fosse uma releitura exatamente como elas eram. Em Del Rey, as releituras das músicas estão ao meu olhar, então elas estão muito mais em um universo pop, folk, com muitos violões e distantes de uma perspectiva mais aproximada do que é considerado música baiana. Apesar de que a Bahia faz parte de mim, claro”, afirma o cantor.

Íntimo familiar

Cantor baiano PEU | Foto: Rafael Góes | Divulgação

Del Rey tem a arte gráfica de Igor Liberato, amigo da família, trazendo para as plataformas de áudio visualizers com os quatro familiares juntos, no quintal de casa, na forma que costumam estar quando se reúnem para ouvir música e cantar. A atmosfera de um íntimo familiar acalenta o trabalho que naturalmente traz participações especiais apenas da própria família do cantor.



Cabelo Raspadinho, tem participação de Tenison; Em Fim de Semana participa o irmão Deljay; e, a música Raimunda tem uma participação da voz de Lina Costa - mãe de PEU.

O álbum traz Jeff Pina no baixo, guitarra, teclado e violões, Joquinha na sanfona e os vocais de Raphael Ota, AnnaLu, Brolo Gonzales e Jéf.

“Esse álbum é algo muito familiar e a gente estende a família também para os amigos. Então, quem me ajudou muito na concepção visual foi Igor Liberato, que é um artista muito talentoso e que fez toda a direção criativa artística. E aí, a gente foi ali na nossa casa em Salvador e resolveu fazer essas imagens para cada música, com uma reação bem espontânea da gente ali na frente de um tecido”, conta.

E Del Rey já tem show de lançamento marcado em Salvador. Será no dia 16 de agosto, na Colaboraê, Rio Vermelho, onde o público de Salvador poderá entrar em contato ao vivo com as músicas do álbum. A apresentação de PEU será seguida por show do pai, Tenison Del Rey, intitulado Músicas para Rodinhas de Axé.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.