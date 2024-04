Primeiro lote da turnê “Xande canta Caetano” esgota em 30 minutos | A TARDE

O público já pode comprar ingresso para a turnê “Xande canta Caetano”, onde o cantor Xande de Pilares interpretará os grandes sucessos da carreira de Caetano Veloso, em um show que vai acontecer no dia 2 de junho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O primeiro lote esgotou em 30 minutos.

O projeto, que foi lançado em agosto do ano passado, em homenagem a Caetano Veloso, desembarca em solo baiano e vai reunir os sucessos da trajetória do baiano. O show terá em seu repertório canções como “Luz do Sol”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Gente”, “Lua de São Jorge” e muitos outros hits que fazem parte da carreira do cantor.



Os fãs podem comprar ingresso para curtir a apresentação na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.