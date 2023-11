Produtora se manifesta seis dias após morte de fã de Taylor Swift | A TARDE

A T4F, produtora responsável pela organização do show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, no qual a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, se manifestou seis dias após a tragédia.

O CEO da T4F, Serafim Abreu, publicou um vídeo nas redes sociais lamentando a morte. Ele afirmou que a empresa está tomando medidas para não cometer novos erros.

“Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos ao organizar um evento deste porte. Por isso, nós não economizamos reforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor para garantir conforto e segurança para todos. Ainda assim, enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes”, inicia Abreu.

No vídeo, Serafim Abreu reconhece que a empresa poderia ter tomado algumas "ações alternativas adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombras nas áreas externas, alterar os horários dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis".

“Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes”, continuou.

Além disso, o CEO disse estar ciente das mudanças climáticas no mundo e afirmou que repensar toda a atuação do setor é necessária para evitar novas tragédias em shows. Serafim Abreu ainda se desculpa pela demora em se manifestar e justifica dizendo que seus esforços estavam em incorporar os aprendizados após o caso no show de Swift.

Morte de Ana Clara

Ao comentar a morte de Ana Clara, o empresário apontou ter sido a primeira vez em quarenta anos de atuação da T4F que uma fatalidade ocorreu em um de seus eventos. Ele reforçou os trabalhos da equipe médica disponibilizada no local para o tratamento da vítima e colocou a produtora à disposição para prestar assistência à família da vítima.

Por fim, o CEO afirmou que os shows de Taylor Swift no Allianz Parque, em São Paulo, serão realizados sob o novo protocolo das autoridades governo, o qual permite levar garrafas de água plásticas flexíveis e copos descartáveis aos eventos.

