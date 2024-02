Público lota areia da 2ª praia na abertura do Festival de Morro de SP | A TARDE

Por volta das 21h, o palco montado na segunda praia de Morro de São Paulo já contava com uma multidão de pessoas à espera do primeiro dia da sétima edição do tradicional Festival que começa no distrito, nesta quinta-feira, 15.

Neste ano, a festa segue o ocorrido em anos anteriores e será creditado com o selo Carbon Free, calculando o índice de emissões de dióxido de carbono emitido durante todos os três dias de evento. Para a sétima edição, o mote é: “música pela descarbonização”.

A primeira atração a subir no palco, que este ano é 360°, foi um ouro da casa: Dayane Félix, moradora da vila, que em 2017, ganhou notoriedade ao participar do The Voice Brasil.

Em seguida, o som da Afrocidade agitou o público que estava com os pés na areia. Logo após a apresentação, eles contaram ao Portal A TARDE as emoções vividas no palco. Eric Mazzoni considerou positiva a reação do público durante o primeiro show do grupo no Festival.

"A gente conseguiu encontrar essa energia, essa conexão com o público, muito quente. Estamos felizes, em êxtase até agora", disse ele. "Achei que menos pessoas curtiram o show e fomos surpreendidos", completou Fernanda Maia. José Macedo, por sua vez, afirmou que são reações como a do público do Festival que mostram que estão no caminho certo.

"Primeiramente queria agradecer as energias invisíveis que fazem tudo acontecer, os Orixás, que mandam esse sinal que a gente deve continuar nossa caminhada, acreditando nos nossos sonhos, pois temos alguns parceiros que participam disso".

Encerrando a noite, Vina Calmon e a banda Cheiro de Amor agitaram o público com sucessos da banda e hits clássicos eternizados por outros artistas. Instantes antes de subir ao palco, a cantora afirmou que estava “na maior ansiedade".

"A gente está muito feliz em poder fazer parte do Festival do Morro de São Paulo, que é uma festa linda, a gente sabe que é tradicional e que está muito bonito hoje, já dei uma volta, já curti um pouquinho do dia aqui no paraíso e a gente está muito ansioso pra fazer um show lindo pra essa turma toda aí", contou ela em conversa com o Portal A TARDE.

Apesar de ser a primeira vez no Festival, Vina já se apresentou na região em outras oportunidades com a Cheiro. "A gente já veio algumas vezes e foram shows incríveis. Morro de São Paulo sempre com públicos diversos, porque vem gente do mundo inteiro pra cá e sempre foram shows incríveis que a gente fez aqui.

Neste sábado a festa continua e sobem ao palco Jau, Negra Cor e Batifun.