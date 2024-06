RBD em Salvador? Secretário diz que cidade está de “portas abertas”

Pedro Tourinho afirmou que busca "fortalecer o protagonismo de Salvador na música” - Foto: Divulgação e Mila Souza | Ag. A TARDE

Após o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, deixar os fãs do grupo mexicano RBD eufóricos com a possibilidade de uma futura parceria com a atriz e cantora Dulce Maria, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho, comentou, com exclusividade ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 10, sobre a possibilidade da participação do grupo no Carnaval de Salvador de 2025.

Tudo começou depois que o vocalista compartilhou um vídeo da artista reagindo ao hit “Lepo Lepo”. Na gravação, a mexicana tenta adivinhar o significado da canção. Sem saber ao certo o que responder quando foi questionada, Dulce começou a rir ao ler a letra, ficando um pouco receosa de errar o real sentido. Márcio Victor, que já explicou em entrevistas que a música é uma crítica social e um grito contra o capitalismo, ficou bastante feliz com o carinho da estrela. Para agradecer, ele convidou Dulce Maria para conhecer o Carnaval de Salvador.

Questionado sobre a possibilidade, Tourinho afirmou que o trabalho da sua gestão “tem sido de fortalecer o protagonismo de Salvador na música e na cultura internacional". "Quero que as pessoas venham para cá espontaneamente, porque querem participar dessa cultura. Foi o que aconteceu com a Viola Davis, foi o que aconteceu com a Beyoncé, e irá acontecer com muitos outros pela frente, porque as pessoas querem fazer parte disso”.

Nosso trabalho é de fortalecer, garantir esse protagonismo, desenvolver essas narrativas que as pessoas queiram vir pra cá e estar de portas abertas para receber essas pessoas. Pedro Tourinho - secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Segundo o secretário, a prefeitura tem esse papel. “A gente não sabe todo mundo que vai vir ou que pode vir. As pessoas querem vir pra cá espontaneamente então também estou torcendo para que eles venham e sempre que tiver alguma coisa relacionada com a prefeitura, se for algum um evento, a gente vai comunicar quando for seguro também de comunicar”, completou.