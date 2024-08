Restart cancela show em Salvador a 10 dias do evento: "Conta não bate"

Decisão não foi bem recebida pelos fãs - Foto: Divulgação

A banda Restart cancelou o show que faria em Salvador. A apresentação, marcada para o dia 3 de agosto na Concha Acústica do TCA, faria parte da turnê "Pra Você Lembrar", que marca a despedida do grupo dos palcos.

Além da capital baiana, a cidade de Goiânia também teve o show cancelado no dia 10 de agosto. O grupo não detalhou o que motivou o cancelamento dos eventos, mas garantiu o reembolso integral dos ingressos do show e das experiências, que “serão feitos automaticamente via Ticket360".

Os ingressos para o show em Salvador variavam entre R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira), além da experiência VIP por R$ 290 e R$ 890. A data em agosto, inclusive, havia sido firmada após o adiamento da banda em janeiro.

Pelu desabafou

A decisão de cancelar não foi bem recebida pelos fãs."Entendo que não é culpa de vocês, mas faltando 11 dias pro show, sabe... Passagem e hospedagem pagos, sacanagem", reclamou um na web.

Em meio a polêmica, Pe Lu, um dos quatro integrantes da Restart, se pronunciou sobre o ocorrido. Ele disse que nenhum artista, incluindo a banda, gosta de cancelar shows e contou ainda que toda turnê estava sendo feita "na raça", sem nenhum tipo de adiantamento.

"Nenhum de nós ganhou um adiantamento milionário para fazer ela. A gente só tinha uma ideia, uma vontade, arrumamos um parceiro para entrar nessa com a gente e foi isso", desabafou.

Ele frisou ainda o alto investimento para os shows e afirmou ser natural que em algumas cidades o evento não dê certo.

"Nunca tivemos uma produção tão grande, iluminação, telão, palco, realmente o show está lindo. Mas um show desse tamanho custa muito caro para ir para os lugares e às vezes essa conta não bate", finalizou.

