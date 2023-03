Rita Lee recebe alta de hospital e está em casa, diz marido

Internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 24 de fevereiro, a cantora Rita Lee, 75 anos, recebeu alta neste sábado, 4, e já está em casa. Em postagem em uma rede social, o marido da rainha do rock brasileiro, o músico Roberto de Carvalho, postou uma foto de Rita com a legenda: "Home".

A mesma foto foi também compartilhada nas redes sociais de João Lee, um dos três filhos do casal. "Welcome home" (bem-vinda à casa, na tradução em português), escreveu na legenda da publicação.



Há uma semana, no sábado, 25, Roberto já tinha tranquilizado os fãs: "Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos", avisou.

Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em maio 2021 de forma precoce, por conta de um exame de rotina. Onze meses depois, Beto Lee, também filho de Rita, anunciou que a mãe estava em remissão.