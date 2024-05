Rumo ao Rio, fãs baianos exaltam Madonna: “Furacão do pop” | A TARDE

4 de maio de 2024. Está aí uma data que vai ficar marcada na memória e no coração de todos os fãs brasileiros de Madonna. A cantora norte-americana escolheu o Brasil para celebrar o seus 40 anos de carreira com o último show da turnê “The Celebration Tour”, que vai acontecer na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Desde a confirmação da apresentação da artista, em 25 de março deste ano, diversos admiradores começaram a se organizar para irem ver a Rainha do Pop. O casal soteropolitano Thiago Guido, 27 anos, e Luís Azevedo, 32, está bastante ansioso para o grande dia. Ao Portal A TARDE, eles contaram que a admiração deles pela cantora surgiu na infância.

“As músicas dela sempre tocavam nas rádios, desde que a gente nasceu, e escutamos desde criança. E enquanto a gente era adolescente, fomos nos descobrindo, e agora como adulto também. Escutamos Madonna durante toda a nossa vida”, contou Guido, que é ilustrador.

Segundo o educador Luís, por possuir 40 anos de carreira, as canções de Madonna acabam atravessando gerações. “Eu via minha mãe escutando os hits antigos e fui me identificando com o passar do tempo da infância para a adolescência, até a vida adulta”, acrescentou.

Sete anos juntos - e com Madonna

Este será o primeiro show de Madonna ao qual o casal vai e a experiência será ainda mais especial porque neste sábado, eles vão completar sete anos de relacionamento. A artista sempre esteve presente nas conversas entre Guido e Luís, desde quando eles se conheceram. “Ela faz parte da cultura pop. Sempre esteve presente nas nossas conversas, era sempre um assunto recorrente dentro do nosso relacionamento. A gente assiste clipes dela juntos”, disse Luís.

A expectativa para o show, é claro, não seria outra. O coração bate a mil. A gente está aqui, pura ansiedade, vai ser uma festa sem comparação”, pontuou o ilustrador. O namorado complementou: “Vai ser um momento tanto de celebração da carreira dela, dos 40 anos, dela fechar esse ciclo, e para a gente celebrar esses sete anos de relacionamento juntos”.

Outro baiano que está ansioso para ver a diva pop mais de perto é o designer gráfico João Victor Magalhães, 29. Ele, que mora em Guanambi, viajou para Salvador na noite desta quinta-feira, 2, e vai pegar o voo para o Rio à 1h30 de amanhã. Fã de Madonna desde 2008 - quando a artista veio ao Brasil na turnê “Sticky & Sweet” -, João contou que também nunca foi a um show dela.

“Em 2008 eu era adolescente e não tinha dinheiro. E em 2012 eu era só um estagiário, e também não tinha dinheiro. Agora posso pagar por um show da Madonna, mas ela veio de graça! É melhor do que imaginei, e não consigo fazer mais nada de tanta ansiedade”, brincou.

Este será o primeiro show de Madonna ao qual o casal vai | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Like a Madonna



Madonna é considerada um dos maiores nomes da música internacional desde a década de 1980. Na juventude, deu aulas de dança e piano e chegou a trabalhar como garçonete e modelo antes de despontar como popstar. Ela também foi backing vocal de vários artistas até conseguir lançar seus primeiros álbuns.

Sua grande estreia aconteceu em 1982 com “Madonna” e com o single “Everybody”, mas ela só foi estourar com Like a Virgin (1985), um marco na música pop. Depois, veio o disco “True Blue” (1986), mantendo a estrela no topo das paradas de sucesso, seguido de “Like a Prayer” (1989), “Erotica” (1992), “Bedtime Stories” (1994) e “Ray of Light” (1998). Outros grandes trabalhos da artista são os álbuns “Music” (2000), “American Life” (2003), “Confessions on a Dance Floor” (2005), “Hard Candy” (2008), entre outros.

Sempre em destaque por ser uma artista multitalentosa, Madonna também chama atenção por seus trabalhos disruptivos e transgressores. A americana nunca teve medo de ousar, nem mesmo quando os discursos machistas e intolerantes - principalmente contra a comunidade LGBTQIAPN+ -, eram mais fortes e recorrentes do que são atualmente. Com isso, ela abriu caminho para que outras artistas também alcançassem o sucesso.

“Praticamente todas as divas pop que a gente tem hoje em dia foi a Madonna quem abriu as portas. Ela foi uma das primeiras a falar abertamente sobre questões LGBTQIAPN+ e o papel da mulher na sociedade. Ela abriu muitas portas e, por isso, a gente tem ela quase como uma matriz do que é uma diva pop”, pontuou Guido.

O designer gráfico João Victor Magalhães se inspira em Madonna para trabalhar | Foto: Arquivo pessoal

Já João Victor destaca que Madonna “preencheu uma lacuna no mercado pop ao se colocar como um ícone de música, moda e vídeo". “Os Beatles e Michael Jackson já haviam conquistado esse patamar, mas ainda não existia um furacão feminino que empoderasse as mulheres - e consequentemente os LGBTQIA+ -, definindo o arquétipo de ‘diva pop sexy e provocativa‘ que é replicado desde a década de 90 até os dias de hoje”, analisa.



Mas além do lado musical, o profissional de Madonna foi algo que também chamou a atenção de João. O designer tem mais de 320 discos da diva (que ele lembra) e tem nela a inspiração para criar trabalhos.

O fã ressalta a importância da artista trazer a “The Celebration Tour” para o Brasil. “Nada mais justo que encerrar as comemorações de seus 40 anos de carreira num país gigante, ousado, contraditório, provocante e diverso, assim como a história da Madonna. Existe uma identificação da nossa cultura com a sua arte, além de diversas relações entre a Madonna e o Brasil que se estendem por décadas. Foi a escolha perfeita”, diz.

De frente com a diva



Quase todo fã já fez uma loucura pelo seu ídolo. Seja gastar muito dinheiro para ter algo exclusivo, viajar quilômetros e mais quilômetros para vê-lo, dormir na fila…a lista é enorme. Para Guido e Luís, a maior de todas para eles é exatamente essa viagem. O casal disse que eles fizeram a reserva do hotel antes mesmo do show ser confirmado e só após confirmação, compraram as passagens.

“Essa viagem que nós vamos fazer é para, também, celebrarmos os nossos sete anos de relacionamento. Algo que a gente já vinha conversando e planejando para acontecer. E vamos conhecer o Rio, conhecer Copacabana, vai ser um momento de celebração do nosso relacionamento”, diz o casal, que fez uma retrospectiva da carreira de Madonna assistindo clipes e turnês antigas. Eles também montaram uma playlist do show, na ordem, para estudar. “Vai ser um momento de realização. Algo que a gente já esperava e que vai acabar acontecendo nesse final de semana. 50% felicidade, 50% ansiedade”.

A loucura que João cometeu foi mais tranquila. “Eu nunca gostei de tatuagens até descobrir minha devoção pelo álbum “Ray of Light” e tatuar o símbolo do álbum na nuca, quando fiz 18 anos. Minha irmã mais velha me deu a tattoo de presente e minha mãe achou esquisito, mas depois acostumou”.

João fez tatuagem inspirada em Madonna | Foto: Arquivo pessoal

É claro também que todo mundo que é fã de alguém, tem vontade de um dia sentar e conversar com essa pessoa que, de alguma maneira, mudou a sua vida. Para os admiradores de Madonna não seria diferente. “Primeiro que eu morreria antes de falar alguma coisa. Eu falaria o quanto ela é importante, não só para a gente, mas para todo mundo que é fã dela atualmente, e o quanto ela significa para todas as pessoas que vão estar lá, com ela, em Copacabana”, concorda o casal.

“Eu agradeceria por tudo o que ela representa na construção da minha personalidade e para o mundo. E pediria algo pra guardar na minha coleção também”, finalizou João.

