Show de Ritchie em Salvador vai ter recurso de I.A | A TARDE

A "Menina Veneno" cresceu e virou mulher. Em comemoração aos 40 anos do sucesso que embalou os anos 80 no Brasil e do álbum "Voo de Coração”, o cantor Ritchie vem à Salvador para apresentar um show repleto de tecnologia e viagem no tempo. A apresentação acontece no próximo dia 15 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Leia mais:

>> Tomate é confirmado no circuito Barra-Ondina, sexta-feira de Carnaval

>> Mariana de Moraes, neta de Vinicius, lança disco em homenagem ao avô

Bem a frente de seu tempo, muito antes dos computadores chegarem nas casas brasileiras e holograma ser algo tão banal, Ritchie já falava sobre esses assuntos em suas letras, em 1983, no lançamento do álbum “Voo de Coração". Quarenta anos depois, na turnê “A Vida Tem Dessas Coisas”, o artista traz todos esses elementos para o palco.

“Estamos usando inteligência artificial e tentando dar uma embalagem tecnológica a essa viagem ao passado. A gente está trazendo uma experiência visual para o ouvinte. É uma visualização das canções”, afirma Ritchie.

SERVIÇO:

Show: Ritchie- “A Vida Tem Dessas Coisas”

Dia 15 de novembro (quinta-feira), na Concha Acústica (Campo Grande)

Abertura dos portões: 17h30h | Show: 19:00h

Classificação: 16 anos

Vendas On-line: Bilheteria Digital

Ponto de Venda: na Ingressos Bahia (Shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.

Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262

Valores:

2º LOTE

Plateia: R$160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Show Solidário: #UmPorUns

Compre o seu ingresso e doe 1kg de alimento para o Show Solidário. Um projeto da Íris Produções em parceria com as ONGs Associação Aisha Vida (FAV) e Projeto Semeadores Mirins, que incentiva a se divertir com solidariedade. Recentemente, a produtora lançou a campanha #UmPorUns, com objetivo de arrecadar 1 tonelada de alimento em 1 ano.