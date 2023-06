Sidney Magal tem 'boa evolução' e fica próximo de receber alta

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, que chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) evoluiu o seu quadro médico, teve "boa evolução de seu quadro clínico" e deve receber alta até quarta-feira (7), segundo os médicos do Hcor, em São Paulo. As informações são do UOL.

Sidney Magal teve um sangramento talâmico — que, segundo os médicos, trata-se de um "sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes relacionado à hipertensão arterial". O músico não teve sequelas.

O veterano foi internado no dia 25 de maio, após passar mal durante um show em São José dos Campos (SP). Ele deixou a UTI cinco dias depois.

“Tenho pressão alta há muito tempo, ela foi nas alturas, e achei que deveria correr para o hospital”, disse, acrescentando que os médicos “viram que não é nada grave”, disse o próprio cantor, tranquilizando os fãs, em vídeo gravado no hospital.