Terminam ingressos para show de Caetano e Bethânia em Salvador | A TARDE

Desde que anunciaram a turnê pelo país, Caetano Veloso e Maria Bethânia ‘enlouqueceram’ os fãs. Mas para quem queria aproveitar o show dos santoamarenses em Salvador, uma triste notícia: os ingressos para a apresentação deles na capital baiana esgotaram.

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE nesta segunda-feira, 15. Marcada para o dia 30 de novembro, a performance acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os ingressos, comercializados no site oficial da turnê e nos pontos físicos da Arena Fonte Nova, custavam entre R$ 110 e R$ 470.

Ingressos disputados

Ansiosos pela turnê histórica que vai reunir Caetano e Bethânia, os fãs sofreram com as filas virtuais para adquirir os ingressos. Em muitas cidades, as entradas esgotaram em poucas horas de abertura.

No primeiro dia de vendas em Salvador, a fila virtual chegou a demorar cerca de uma hora. Já a busca pela bilheteria física, na Arena Fonte Nova, levou diversos fãs a enfrentarem a chuva.

Além de Salvador, os irmãos se apresentam no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Curitiba, Recife e Fortaleza