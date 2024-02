Tertuliana consegue direito à cirurgia pra mudar de sexo na Justiça | A TARDE

Tertuliana Lustosa, vocalista da banda da banda A Travestis ganhou liminar garantindo o direito de fazer a cirurgia de redesignação sexual pelo plano de saúde. O processo da pesquisadora e artista vinha correndo na Justiça desde novembro do ano passado.

A cantora entrou com a ação após a empresa Unimed se negar a cobrir os custos da operação, alegando que o procedimento não consta na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS). Segundo Tertuliana, ela é a primeira mulher trans baiana a conseguir, depois de um processo judicial, a cirurgia de redesignação.

"Família, tenho uma notícia que vocês vão ficar passados. Eu fui a primeira mulher trans aqui do estado da Bahia, a conseguir, depois de um processo judicial, a cirurgia de redesignação! A gente só tem até o dia 21 para fazer a cirurgia porque ele vai seguir depois para uma temporada na Europa. A gente precisa fazer pressão, marquem muito a Unimed, que a Unimed precisa mandar um e-mail para meu médico com o valor da cirurgia, om tudo, tá bom? Conto com vocês!", pediu a artista, em vídeo no Instagram.

Após a mobilização, ela confirmou que a Unimed mandou um email para ela se comprometendo a realizar a cirurgia.