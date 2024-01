Tony Salles celebra relação com Leo Santana: “sou fã” | A TARDE

O cantor Tony Salles, da banda Parangolé, celebrou, em entrevista ao Portal A TARDE, durante o Ensaio do Parango, que aconteceu no último domingo (14), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a relação dele com com o cantor Leo Santana, ex-vocalista da banda e com quem ele lançou a música ‘Perna Bamba’ recentemente.

“Leo tem uma história muito linda com o Parangolé, eu também já construí uma história com o Parangolé, essa história de dez anos. Quando a gente se junta no palco, ficamos em êxtase os dois”, destacou.

>>> Tony Salles se emociona no 'Ensaio do Parango': “Sonho se concretizou”

Essa sensação é muito única e eu falo direto com o Leo, eu sou fã, eu tenho certeza que as pessoas se realizam com esse momento, quando a gente está junto, e foi incrível demais. Com certeza a gente vai estar mais juntos até o carnaval, pode ser certeza disso, porque a gente está com fit juntos, é inevitável. Tony Salles, cantor

Ouça ‘Perna Bamba’:

O cantor também comentou sobre a presença do arrocha no Ensaio do Parango. Tony pontuou que o ensaio já tem essa característica e “com maior orgulho”. “Estamos sempre mesclando, principalmente com esses ritmos do momento. Por exemplo, um dos últimos ensaios da gente, antes da pandemia, a gente trouxe pela primeira vez aqui em Salvador um estouro do momento que era Unha Pintada. E hoje a gente está praticamente revelando em um grande show aqui em Salvador, o Heitor Costa”, disse.



“O Ensaio do Parango é isso, é essa mistura, mostrar que ali no iniciozinho do verão, é também essa mistura. Eu estou muito feliz de realizar esse ensaio de hoje com a casa lotada e o público lindo querendo se divertir e se preparando para o esquenta do nosso carnaval”, continuou.



Na ocasião, o artista também falou sobre como ele tem avaliado a animação do público para o carnaval. “Eu estou achando que o povo está mais do que animado, mais do que preparado. Se pudesse colocar um trio elétrico daqui, saindo agora para Barra, pode ter certeza que todo mundo ia. As pessoas estão nesse clima de carnaval, cantando muitas músicas. E agora a nossa aposta, ‘Perna Bamba’, está surreal, cada dia que passa ela está crescendo”, comemorou.

O Ensaio do Parango contou com performance de Scheila Carvalho, esposa de Tonny, para dançar a música “Diferenciada”. A noite contou ainda com um momento nostálgico de homenagem à história do Parango, com as ex-bailarinas do grupo, Tina Oliveira e Tinna Vianna. A dupla dançou as clássicas “Quem sou Eu”, “Balacobaco” e “Sacode a Laje”.



O cantor Wilsinho, com quem Tony gravou o single “Porra Vei”, também fez uma participação especial. O ensaio recebeu também shows de Ferrugem, Unha Pintada, Heitor Costa e Leo Caster.