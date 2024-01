Tony Salles se emociona no 'Ensaio do Parango': "Sonho se concretizou" | A TARDE

Cantando 'Rapunzel' e 'Pai chegou', Tony Salles subiu ao palco da Arena Fonte Nova para comandar mais uma edição do 'Ensaio do Parango' neste domingo, 14.

Além do anfitrião, a festa contou também com Unha Pintadae Ferrugem, que aqueceram o público para a chegada do 'bombeiro'.

Após cantar alguns hits clássicos e recentes, o artista observou os fãs que curtiam o show.

"Olha como está lindo isso aqui hoje. Agora é nossa hora. Será que vocês já sabem o hit que a gente reservou pra esse verão?", questionou o cantor.

"A energia de vocês é surreal. Sou grato a Deus por ter vocês. Nosso sonho se concretizou em 2018 aqui na Fonte Nova. De lá para cá a gente vem colecionando histórias que são surreais. Hoje, poder compartilhar isso com vocês, viver esse ensaio, é algo para eu agradecer a Deus a vida inteira. Independente de até onde eu vá", disse Tony.

Momentos depois ele foi ovacionado pelo público ao cantar “Perna Bamba”, sua aposta para o verão, e se ajoelhou emocionado. "Que Deus abençoe vocês", disse o artista, que seguiu o show, que contou com sucessos como 'Ela Não Quer Guerra Com Ninguém', 'Abaixa que é Tiro', 'Diferenciada', que contou com Scheilla Carvalho.

"Não posso deixar de te chamar, de jeito nenhum. Você já faz parte disso", contou Tony, que frisou que as músicas da banda conversam com o público de várias formas.

"Eu acho que as músicas do Parango é isso, a gente se comunica de bastantes formas, seja cantando, dançando ou se emocionando".