"Vem muito mais por aí", promete assistente de Beyoncé em Salvador | A TARDE

Durante pré-estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé" nesta quinta-feira, 21, em Salvador, Yvette Noel-Schure, que trabalha com a publicidade da cantora Beyoncé anunciou, em "mensagem direta" da artista norte-americana, que os eventos no Brasil não chegaram ao fim.

"Obrigado Salvador. Estamos muito felizes por estar aqui. Vocês são os melhores fãs do mundo. Vou dar uma mensagem direta da Beyoncé para vocês. É extremamente importante realizar essa festa e saibam que isso não é o final. Estamos falando de uma constante conexão e tem muita coisa importante por vir", declarou aos fãs presentes no local.

Ainda nesta quinta, acontece no Centro de Convenções de Salvador, um show exclusivo para três mil pessoas, que deve ser comandado por Beyoncé, segundo a coluna Sabendo com Vini, do Portal Massa!.

O show, fechado para convidados, também deve contar com a participação de uma atração local e com apresentação do grupo de dança Afrobapho.

A fotorreportagem do Portal A TARDE também esteve no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, onde a megaestrutura está sendo montada. No local, funcionários confirmaram que se tratava mesmo do evento de Beyoncé.

Em meio a festa que acontecerá em Salvador e o anúncio da publicista da cantora, fãs especulam nas redes sociais que a turne "Renaissance", sucesso de Beyoncé em todo o mundo deve chegar ao Brasil em 2024.

Para aumentar a especulação, a Folha de S.Paulo noticiou nesta quinta que o São Paulo assinou um contrato de exclusividade com uma das maiores produtoras de evento ao vivo do planeta, a Live Nation, para levar shows de grandes astros mundiais para o Morumbi. Beyoncé está na lista de artistas cujo shows são produzidos pela Live Nation.