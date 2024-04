Venda de ingressos para Caetano e Bethânia é aberta para público geral | A TARDE

Após terem esgotado as pré-vendas para os clientes do banco patrocinador em algumas cidades, estão abertas as vendas online para o público geral da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia. As vendas físicas acontecem a partir das 12h.

>>> Repertório e mais: o que se sabe da turnê de Caetano e Bethânia

Na terça-feira, 19, o cantor utilizou seu Instagram para responder às principais dúvidas dos fãs e os tranquilizou quanto à disponibilidade. "Os ingressos estão esgotados? Não! A venda para o público geral ainda não foi aberta, portanto, ainda há ingressos disponíveis para todos os setores em todas as cidades", esclarece a postagem.

Preços

Para o show em Salvador, os preços variam de R$ 110 a R$ 470. Ingressos: cadeira superior: R$ 110,00 meia entrada e R$ 220,00 inteira; pista: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira; cadeira intermediária leste: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira intermediária norte: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira inferior leste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; cadeira inferior oeste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; lounge premium: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira; pista premium - R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira.

Onde comprar

Pontos físicos: Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Bilheteria Norte, nesta quarta-feira, 20, das 10h às 17h. Loja South, Salvador Shopping, a partir de quinta, 21, das 12h às 21h (terça a sábado, fechado para almoço das 15h às 16h).

Virtualmente: cliqueaqui.



Datas

Os dois artistas, nascidos em Santa Amaro, no recôncavo baiano, iniciarão sua jornada pelo Brasil a partir do dia 3 de agosto, mas em Salvador o show só ocorre em 30 de novembro. A série de shows abrangerá sete capitais brasileiras:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto

Belo Horizonte: 7 de setembro

Belém: 29 de setembro

Porto Alegre: 12 de outubro

Brasília: 9 de novembro

Salvador: 30 de novembro

São Paulo: 14 de dezembro