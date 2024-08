Com trapalhadas e erotismo, "De Tudo um Pouco" dá apimentada na comédia baiana

Ingressos custam R$ 30 e R$ 15 - Foto: Divulgação | Sirley Souza

Com uma comédia bem apimentada no melhor estilo soteropolitano, o espetáculo "De Tudo um Pouco" é apresentado neste fim de semana (27 e 28) às 11h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Uma realização da Tríade Cursos de Teatro, sob a direção de Marcos Oliveira e Tariq, o espetáculo apresenta esquetes abordando diversos temas do cotidiano baiano.

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15, as vendas estão disponíveis no Sympla.

Com texto dos autores e comediantes Ivan Santos, Mauricio Ramos e Khalil Emmanuel, o espetáculo apresenta esquetes bem-humoradas e aborda temas atuais, como infidelidade, redes sociais, canais de streaming, diversidade e regionalismos, além de cenas inspiradas e adaptadas de Ariano Suassuna e William Shakespeare.

Marcos Oliveira, professor da Tríade e um dos diretores da peça, conta que a ideia veio de trabalhar com comédia teatral e com a comédia erótica, com cenários em que os personagens passam por trapalhadas e têm a chance de rirem de si próprios. Foi sua junção com o codiretor Tariq que permitiu a realização da peça no Sesi.

“Tariq é um querido, um grande amigo, um grande profissional, e trabalhar com ele foi maravilhoso. Temos estilos bem diferentes de direção, eu gosto muito de trabalhar a questão física do ator e ele vai muito pelo caminho do texto e da voz, então foi um casamento perfeito”, comentou.

“Eu trabalho muito mais pensando na movimentação de cena, no movimento das cenas, os personagens percorrendo o cenário, as transições entre uma cena e outra, fazendo também a direção geral do espetáculo, tentando dar uma identidade ao espetáculo. Tariq trabalha mais o ator, pensando na voz e no texto. Então, ele trabalha as intenções de texto, os sentimentos. Como cada ator, cada atriz vai fazer aquele personagem, a construção da personagem mesmo”, acrescenta Marcos.

Ao trabalhar esses diversos temas, foi possível, com a junção do humor e a direção de atores, manter a leveza em cena em torno de uma proposta de algo que Oliveira ressalta como muito importante para o público. Outro valor de destaque é o trabalho técnico de produção, que faz a peça fluir entre as cenas.

“O que ajuda bastante na fluência entre uma cena e outra é a parte técnica. Os recursos de iluminação, a trilha sonora, que tá muito legal. É uma trilha sonora bastante divertida, aliás”, pontua.

Quem sabe, faz ao vivo

A apresentação de De Tudo um Pouco traz uma chance de exposição para os alunos do Tríade, de poderem se apresentar diante um grande público. A apresentação é recebida com muito entusiasmo e ansiedade pelos alunos, que tiveram grande espaço para poderem improvisar nos ensaios e na apresentação.

“Como é um curso para atores iniciantes, a gente não imagina ser capaz de apresentar. Com as aulas, o aprendizado que a gente foi desenvolvendo, percebemos a capacidade de cada um, formando uma união e aí sim dá pra visualizar”, conta o ator Vitor Magalhães.

“Marcos e Tariq incentivam muito o improviso, eles sempre falavam pra gente construir os personagens, deixar livre, que se tivesse algo que fugisse do interesse da direção era mais fácil cortar do que adicionar. Essa liberdade, somada às orientações e dicas da direção, dão um sentimento de responsabilidade com a diversão”, acrescenta.

Apesar do espaço popular do Teatro Sesi, o elenco, que conta com 19 atores, trabalha em torno de conciliar seu tamanho com as dimensões do palco. A apresentação alterna sua composição de elenco conforme as esquetes passam, dando espaço para que todos tenham espaço para se destacarem em cena. Ao fim, todo o elenco se reúne em uma grande apresentação, neste encontro de todas as forças que movimentam a apresentação.

Com a proximidade da apresentação no SESI, o clima de antecipação dentro do elenco se torna maior. Mesmo os que já têm experiência com apresentações ao vivo, ainda compartilham altas expectativas de não só estar compartilhando esse espaço artístico, mas podendo fazê-lo interpretando diferentes personagens.

“Cada dia que chega mais perto, a cada ensaio, o frio na barriga vai chegando. É a primeira vez que vou apresentar, atuando como personagem e não como eu mesmo, como fazia na época do stand-up. Então quero que o público se divirta, que se identifique bastante com os personagens. Fico curioso para saber até que ponto as pessoas estão preparadas para esse humor erótico (e constrangedor, em alguns momentos) que vamos apresentar”, conclui Vitor.

‘De Tudo um Pouco’ / Hoje e amanhã, 11h / Teatro SESI Rio Vermelho / R$ 30 e R$ 15 / Classificação: 16 anos / Vendas: Sympla

