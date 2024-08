Espetáculo "Quando Eu Fecho os Olhos" estreia na Sala do Coro do TCA

"Quando Eu Fecho os Olhos" estreia neste sábado no TCA - Foto: Divulgação | Marcos Musse

O espetáculo "Quando Eu Fecho os Olhos" estreia neste sábado, 3, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A entrada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com descontos para psicólogos. A compra dos ingressos pode ser feita na bilheteria do espaço ou através do Sympla.

A peça aborda a história de três jovens adultas que são amigas e decidem acampar para testemunhar a passagem do cometa Tempel-Tuttle pela Terra, evento que traz consigo a chuva de meteoros Leônidas.

Leia Mais:

>>> Musical em homenagem a Elza Soares desembarca em Salvador

>>> Com trapalhadas e erotismo, "De Tudo um Pouco" dá apimentada na comédia baiana

>>> Com Amaury Lorenzo, peça de "Os Sertões" chega a Salvador

Sônia, Olga e Beatriz acabam revisitando o passado e sua amizade ao explorar questões que envolvem seus sentimentos, saúde mental e crescimento pessoal em tempos difíceis.

O cenário de "Quando Eu Fecho os Olhos" é preenchido com efeitos sonoros e de iluminação, cuja proposta é envolver o público em uma atmosfera cósmica com ritmos que marcam as faces da escuridão e o iluminar das lanternas.

Na história, Sônia (Carla Lucena) é uma médica renomada e casca dura, mas que por dentro lida com muitos sentimentos conflitantes. Olga (Tarcila Carvalho) é uma professora aficionada por regras e normas, mas que morre de medo de falhar. Beatriz (Alice Gramacho) é uma profissional exemplar, mas que se relaciona com todo mundo em busca de esquecer a solidão.