Peça ‘Monólogo das Sombras’ encerra temporada no fim de semana

O espetáculo autobiográfico "Monólogo das Sombras" encerra a temporada neste fim de semana, com sessões de sexta a domingo, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A peça foi criada pelo ator, autor e diretor, Fabio Vidal.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Sympla ou na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



A encenação aborda experiência vivida pelo artista na década de 1990, quando foi acometido pela Síndrome de Guillain-Barré (SGB), doença autoimune que atinge o sistema nervoso e que em cinco dias o levou à falência corporal.

A narrativa leva ao público arte, medicina e neuropsicanálise, mediadas pelo uso de técnicas de teatro de sombra e projeção, estabelecendo uma discussão sobre a vida e o processo de adoecimento físico e psíquico, em uma história de superação e recriação de si.

O Monólogo das Sombras é uma realização do Território Sirius Teatro, com produção da Multi Planejamento Cultural. O projeto foi contemplado pelo Edital Setorial de Teatro 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

Serviço

Espetáculo Monólogo das Sombras

Data: Até 24 de julho (sexta a domingo)

Horário: 20h

Local: Sala do Coro do TCA

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Vendas: Sympla ou no local, no dia da apresentação

Classificação indicativa: 14 anos