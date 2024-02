Rodrigo Lelis anuncia peça com fundador do Bando de Teatro Olodum | A TARDE

Curtindo o último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 13, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), o ator Rodrigo Lelis, que recentemente interpretou Caetano Veloso na cinebiografia “Meu Nome é Gal” bateu um papo exclusivo com o Portal A TARDE sobre experiências e projetos futuros. Ele abordou diversos aspectos de sua carreira, desde a oportunidade única de interpretar uma figura tão emblemática como Caetano até as novidades que estão por vir.

>>> Vídeo: ator que interpretou Caetano Veloso cai no pagodão com amigos

>>> “Meu Nome é Gal” é uma homenagem digna de uma figura icônica

>>> Sophie Charlotte marca presença na Lavagem do Bonfim pela 3ª vez

Questionado sobre sua experiência interpretando Caetano Veloso, Lelis expressou sua gratidão pela oportunidade, destacando o desafio e a satisfação de representar uma personalidade tão reconhecida. "Acho que esse filme foi uma oportunidade enorme de apresentar meu trabalho. Como não ser bom fazendo Caetano, uma figura tão marcante?", refletiu o ator. “Muita gente tem me parado na rua para dizer que gostou do trabalho, que gostou muito da da atuação”, completou.

Lelis também comentou sobre a importância de Caetano na vida e carreira de Gal Costa, ressaltando a relação única entre os dois artistas. "É impossível falar de Gal e não falar de Caetano. Ele é uma figura que impulsionou muito Gal durante a carreira [...] Ele tem uma presença muito forte na vida de Gal. Acho que eles eram considerados como se fossem irmãos assim. Muita gente tratava eles assim", enfatizou.

Além disso, o ator revelou um encontro marcante com Caetano após as gravações do filme, descrevendo uma conversa profunda que tiveram sobre diversos temas relacionados à época retratada no longa-metragem. No entanto, Rodrigo contou que não o viu durante o carnaval deste ano.

“Eu não encontrei Caetano aqui em Salvador, mas ele está por aí, né? Inclusive o Gandhy [bloco] homenageou ele esse ano. Enfim, eu estou muito feliz por isso, também por essa homenagem dele na época. Acho que Caetano é uma pessoa que merece essa homenagem, é uma figura muito marcante na vida de nós baianos”.

Quanto aos projetos futuros, Rodrigo Lelis anunciou sua participação em uma série intitulada "Guerreiros do Sol", que tem previsão de estreia para o próximo ano. Ele também compartilhou uma novidade exclusiva: a preparação de um espetáculo de monólogo, dirigido por Márcio Meirelles, fundador do Bando de Teatro Olodum, e com dramaturgia de Mônica Santana, inspirado na obra "O Médico e o Monstro", adaptado para uma ambientação contemporânea na Bahia.

“A gente está querendo fazer uma adaptação contemporânea, traçando a realidade dessa figura que, na verdade, o médico e o monstro são a mesma pessoa. A gente está querendo montar isso aqui na Bahia, em Salvador”, prometeu.