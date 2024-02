Ator da Globo foi 'levantado' por carro no mototáxi, diz família | A TARDE

Mais informações sobre o grave acidente que Orlando Caldeira sofreu no último domingo, 11, durante o Carnaval de Salvador, estão vindo à tona. Desta vez, foi revelado que um carro, conduzido supostamente por um homem embriagado, atingiu o ator que estava na garupa de um mototaxista.

>>> Orlando Caldeira está lúcido e manifesta sinais de consciência

"O motorista [do carro envolvido no acidente] não fugiu; eu cheguei a vê-lo lá. Policiais também estavam lá, mas o que me foi passado foi que ele não fez o bafômetro, só se dirigiu para a delegacia", contou a esposa do mototaxista Anderson da Conceição, de 37 anos, em entrevista a Rede Bahia. O motociclista precisou amputar o dedo polegar de uma das mãos.

Ainda de acordo com os familiares, o ator e o mototaxista saíram do bairro do Rio Vermelho e seguiam pela Federação quando foram atingidos pelo veículo, na região do cemitério Campo Santo. Tanto Orlando Caldeira como Alan da Conceição tiveram ferimentos graves e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Segundo o registro da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista estaria "supostamente fazendo o uso de álcool" quando teria atingido a moto em que estavam Orlando e o mototaxista Alan.