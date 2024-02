Orlando Caldeira está lúcido e manifesta sinais de consciência | A TARDE

Após sair do coma, o ator carioca Orlando Caldeira está lúcido e vai passar por outros exames no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internado. A informação foi confirmada por um amigo dele, Bruno Guimarães, através de uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 15.

O artista saiu do coma induzido na quarta-feira, 14, após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de domingo, 11, em Salvador.

No boletim divulgado nesta quinta, Bruno Guimarães afirmou que o amigo manifestou sinais de consciência e bons reflexos motores.

"Ainda que de forma sucinta, já consegue responder verbalmente. Por conta da evolução do seu quadro clínico, hoje o Orlando passará por uma série de exames minuciosos, para a partir daí termos acesso a uma avaliação ainda mais criteriosa", afirmou.