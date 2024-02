Orlando Caldeira sai do coma após sofrer acidente em Salvador | A TARDE

O ator Orlando Caldeira saiu do coma induzido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de domingo, 11, em Salvador. A informação foi dada por um amigo do carioca, identificado como Bruno Guimarães, através de uma publicação nas redes sociais. O artista está hospitalizado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Na terça-feira, 13, Bruno Guimarães revelou que os médicos de Orlando Caldeira tinham iniciado o processo para tirar o artista do coma induzido. O estado de saúde do ator era delicado, mas ele apresentava sinais de evolução considerados bastante significativos e rápidos. Já nesta quarta, Bruno Guimarães voltou as redes sociais para informar que Orlando Caldeira foi extubado durante a tarde e acordou do coma.

O processo de retirada do coma induzido do paciente é feito através da diminuição das medicações de sedação. Desta forma, a consciência é retomada aos poucos.



"[Orlando Caldeira] ainda está bastante sonolento, mas já apresenta um grau de consciência muito bom para este momento. Orlando tem um caminho a ser percorrido até a sua plena recuperação", disse, pedindo que as orações continuem.

A informação do acidente do artista foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), responsável pela administração do HGE. No entanto, o tipo de acidente de trânsito não foi detalhado. Segundo a Sesab, os boletins médicos são comunicados exclusivamente aos familiares pela equipe do Serviço Social do HGE. A secretaria disse ainda que o ator foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários.

O artista viajou para Salvador para curtir o carnaval da cidade e voltava de camarote em mototáxi quando sofreu acidente. O ator fez parte do elenco da novela das sete, da Rede Globo, Vai na Fé, em que interpretou o fofoqueiro Anthony.

Publicação nas redes sociais feita pelo amigo do ator, Bruno Guimarães | Foto: Reprodução redes sociais