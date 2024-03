Ator que sofreu acidente em Salvador fala após sair do coma: 'forte' | A TARDE

O ator Orlando Caldeira, da TV Globo, que ficou internado em estado grave após sofrer um acidente em Salvador durante o carnaval, emocionou seus seguidores ao fazer sua primeira aparição pública, na noite de quarta-feira, 6. O ator, de 39 anos, que interpretou o personagem Anthony na novela “Vai na Fé", chegou a ficar em coma.

"Dia 10 de fevereiro eu sofri um acidente de carro e não dividi um terço com vocês do que aconteceu. Minha mãe foi muito forte, quem cuida de mim no plano espiritual foi mais forte ainda, porque não deixou nada de ruim acontecer comigo", disse ele.

"Agora tenho dois nascimentos. Queria fazer uma festa hoje, mas preciso descansar. Em breve, farei um festão para comemorar a vida!", celebrou.

Nas redes sociais, fãs e amigos do ator celebraram sua recuperação. “Saúde, saúde e mais saúde, Orlando!!! Que felicidade te ver”, comemorou a jornalista baiana Val Benvindo.

“Axé, axé e axé meu irmão!!! Viva a vida! E viva você nessa data do seu nascimento, meu pretooo!!! Saúde, saúde, vida longa com saúde!!! AXÉ!!!”, completou o ator Evaldo Macarrão. “Viva vc! Viva sua vida”, pediu Taís Araújo.

“Viva meu amor! Que alegria Feliz aniversário e Viva a vida”, comentou Renata Sorrah.

Veja a postagem de Orlando: