Caso Kayky Brito: motorista promete doar parte do dinheiro de vaquinha

Diones Coelho da Silva, de 41 anos, motorista que atropelou o ator Kayky Brito, disse que vai comprar cestas básicas com parte do dinheiro arrecadado com a vaquinha virtual criada para pagar as dívidas do carro Fiat Chronos 2023, que comprou este ano e outras despesas familiares.

Até a sexta-feira, 8, o motorista havia arrecadado mais de R$173 mil, quando anunciou o encerramento da vaquinha. A meta inicial era de R$30 mil. Diones confirmou que encerraria a vaquinha, na sexta, pela manhã.

"Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração", disse o motorista, em entrevista ao influenciador Rafael Múrmura.

"Passando aqui para agradecer por todas as doações. Agradecer o apoio de cada um. Dizer que eu estou encerrando a vaquinha. Muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vão abençoar muito a mim e a minha família", disse, no Instagram.

Na quinta-feira, 7, a 99 Pop afirmou que desbloqueou o cadastro do motorista para que ele possa voltar a dirigir. A empresa informou que o bloqueio foi um procedimento comum, por causa das investigações.

O motorista prestou depoimento e se prontificou a fazer o exame do “bafômetro” no mesmo dia do acidente. O laudo aponta que ele não havia consumido álcool ou qualquer substância de efeito análogo. No boletim de ocorrência, foi registrado lesão corporal culposa, quando não há intenção do ato.

O caso

O ator Kayky Brito foi atropelado por Diones quando atravessava a rua, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na altura do posto 6, próximo ao condomínio Barra Bela.

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. O ator estava em um quiosque na orla, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro.

Na volta, foi atropelado pelo carro de aplicativo de Diones, que levava uma passageira e sua filha. O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e depois transferido para o Copa D’Or.