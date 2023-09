Motorista que atropelou Kayky Brito é desbloqueado pela 99

A empresa 99 informou que desbloqueou o aplicativo do motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito, de 34 anos, no último sábado, 2. Diones Coelho da Silva, de 41 anos, teria atropelado o ator quando ele atravessava a rua, na altura do condomínio Barra Bela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"A 99 informa que o motorista Diones Coelho da Silva teve o seu perfil desbloqueado na manhã desta quinta-feir. Ele havia recebido um bloqueio temporário por conta das investigações do acidente em que está envolvido", disse a plataforma.



O motorista de aplicativo informou ao Uol que está sem conseguir emprego desde o ocorrido e que o aplicativo é sua única fonte de renda. Além disso, Diones também disse não ter recursos para recuperar o carro.

Na Uber, a pontuação do motorista é 5.0, máximo da excelência no atendimento ao motorista e a conta dele segue sem nenhuma restrição. No entanto, sua fonte de renda segue parada, pois como o carro é de cooperativa, ele não tem outra opção de carro para conseguir renda “extra”.

Diones decidiu abandonar a carreira de análise de desenvolvimento de sistemas e gestor de tráfego para investir no trabalho autônomo. O advogado de defesa de Diones, Julio Cesar Filho, disse que não compreende a decisão da 99.

"O veículo é o meio de sobrevivência para ele, não entendemos até agora o motivo do bloqueio da 99. No boletim de ocorrência consta crime culposo, quando é praticado sem intenção", disse o advogado antes da notícia do bloqueio.

Foi aberta uma vaquinha virtual, nesta quinta-feira, 7, para pagar as dívidas das parcelas do seguro e do carro. Com a iniciativa, o motorista já recebeu mais de R$ 100 mil. Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio e as mensagens de carinho recebidas.

"Gratidão por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Não sou muito bom com as palavras, ainda mais numa situação como estou vivendo agora. Deus é bom o tempo todo", declarou.

O motorista informou que se não consertar o carro rapidamente, pode deixar de receber cerca de R$ 5 mil reais mensais, que cobre os custos familiares dele, da esposa e dos filhos de 11 e 13 anos.

Diones adquiriu recentemente um Fiat Cronos 2023. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais.

O motorista prestou depoimento e se prontificou a fazer o exame do “bafômetro” no mesmo dia. O laudo aponta que ele não havia consumido álcool ou qualquer substância de efeito análogo. No boletim de ocorrência, foi registrado lesão corporal culposa, quando não há intenção do ato.