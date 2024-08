Comentarista famoso da Globo detona desfile olímpico: “Merd*”

Desfile começou às 14h30 - Foto: AFP

Famoso por sempre comentar o Carnaval na Globo, Milton Cunha foi um dos comentaristas na transmissão da abertura das Olimpíadas de 2024 feita pela CazéTV nesta sexta-feira, 26.

No entanto, o veterano acabou envolvido em uma polêmica após ter o áudio vazado. Devido a um erro técnico, foi possível ouvir o carnavalesco reclamando da abertura realizada em Paris.

"Desfile de m*rda", reclamou Milton Cunha, que é considerado uma referência nas análises de carnaval. Após a fala do comentarista, outra voz se sobrepõe e segue a transmissão, mas o assunto deu o que falar nas redes sociais.

"Finalmente um especialista concordou comigo em algo", brincou um perfil. "Não dá nem pra comparar com a abertura do Rio", disse outro, relembrando as Olimpíadas no Brasil, em 2016.

Assista ao momento: