Olimpíadas: delegação de Israel tem segurança reforçada em cerimônia

Bandeira de Israel próximo à Torre Eiffel, em Paris - Foto: Nir Elias | Pool | AFP

Diante da tensão política do confronto com o Hamas, a delegação de Israel teve segurança reforçada no barco que levou os representantes da equipe pelo Rio Sena no desfile de Israel na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas.

No início da trajetória, apenas uma placa com o nome de Israel indicava que ali era o espaço do país na cerimônia. Os atletas se encontravam na parte interna do barco. Ao todo, 88 atletas de Israel estiveram no evento que marca o início oficial dos Jogos Olímpicos. Oficiais franceses e agentes do Shin Bet (segurança interna de Israel) estiveram na retaguarda dos atletas.

Leia mais:Snoop Dogg carrega tocha antes da abertura das Olimpíadas de Paris

Leia mais: Invasão! Brasileiros lotam capital francesa para Olimpíadas



Os representantes do país do Oriente Médio dividiriam a embarcação com Itália, Islândia e Jamaica.

Um barco militar permaneceu próximo da embarcação por questões de segurança, principalmente no início da trajetória pelo Rio Sena.

Protestos marcaram a passagem dos israelenses, em virtude da guerra que vitimou mais de 40.000 pessoas desde o início do confronto, em outubro do ano passado.