Edu Guedes deve deixar a Band e voltar a sua antiga emissora | A TARDE

Após menos de quatro anos, o apresentador Edu Guedes vai deixar a Band em maio deste ano.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o chef de cozinha já estaria negociando uma rescisão contratual amigável com a emissora.

A decisão é tomada após mudança na gestão da emissora, que passou a questionar o modelo do contrato de Edu.

Na Band, ele produzia o The Chef de maneira independente e pagava uma comissão para a emissora colocar o programa no ar. Edu também ficava com a receita dos anúncios que passam na atração.

Com a saída da Band, Edu deve retornar à Rede TV!, sua antiga emissora. Lá ele trabalhou entre 2015 a 2020, quando migrou para a Band.