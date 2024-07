Em homenagem aos 60 anos da Globo, 'Planeta Xuxa' volta à TV em 2025

- Foto: Acervo TV Globo

Sucesso nos anos 2000, o lendário 'Planeta Xuxa' vai voltar à tela da TV Globo em 2025, quando a emissora celebra 60 anos. A atração inicialmente foi exibida aos sábados e, anos depois, passou a ir ao ar nos domingos, mesmo dia que será exibido em seu retorno à telinha.

Segundo o colunista Thiago Sodré, Xuxa vai comandar 25 edições da nova versão do programa ao lado das suas paquitas. A ideia é reviver a mesma essência do programa, que contava com participação do elenco dos programas anteriores da apresentadora.

No dia 23 de julho, Xuxa e suas paquitas vão gravar participação especial no 'Altas Horas' em homenagem aos 30 anos do programa.