Filha de Ana Maria Braga acusa Globo de boicote: "Uma coisa oculta" | A TARDE

Filha de Ana Maria Braga, a professora de Yoga Mariana Maffeis acusou a TV Globo de boicote. Segundo ela, a emissora tem culpa na impressão popular de que mãe e filha são afastadas.

“A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes era normal, a gente aparecia, fazíamos sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta. Acho que esse ‘ocultismo’ se deve à posição da empresa, do programa dela e, consequentemente, também da rede social dela”, explicou ela em entrevista à Istoé.

"Vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação à uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso", seguiu.

Atualmente, Mariana mora em um sítio em Botucatu, no interior de São Paulo, com o marido e os três filhos: Joana, de 13 anos, Maria, de 9, Varuna, de 2, e Hima, de 5 meses.

