Fora da Globo, Marcio Garcia tem futuro na TV revelado; saiba qual

Marcio Garcia deu a entender futuro na TV - Foto: Divulgação | Globo

Marcio Garcia já vive uma nova fase. O apresentador postou em seu perfil do Instagram uma mensagem em que deu a entender retorno à Record, dias após deixar oficialmente a Globo.

Nesta sexta-feira, 2, o comunicador publicou em sua rede social uma lembrança do período em que foi contratado pela Record, entre 2004 e 2008, e fez sucesso à frente do Melhor do Brasil.

"Um #TBT repostado de uma página que eu amo para fazer um spoiler do que vem por aí! Alguém desconfia? @amormarciogarcia obrigado pelo carinho de sempre!", escreveu o famoso na publicação no Instagram.

Ele deu a entender que o "spoiler" seria uma nova atração no canal de Edir Macedo.

Nos comentários, vários fãs de Marcio Garcia demonstraram empolgação com a possibilidade dele em retornar às telinhas. "Será que teremos seu retorno na Record?", quis saber uma pessoa.

"Melhor apresentador do que muitos que estão no ar!", disse outro. "Será? Vai apresentar um novo O Melhor do Brasil? Eu amava, era sua cara!", comentou mais um.

Marcio Garcia "esquecido" na Globo

O apresentador deixou a Globo após um longo período na geladeira. Há alguns meses, o colunista Gabriel Perline chegou a dizer que o SBT estava interessado na posse do famoso.

No entanto, apesar de conversar com o canal de Silvio Santos, Marcio preferiu retornar à Record, onde consolidou a sua carreira como apresentador.